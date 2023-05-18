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ترامب يتعهد بكشف ملفات اغتيال كينيدي وديسانتيس يستعد لإعلان ترشحه

18
MAY
2023
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تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالكشف عن جميع الملفات المتعلقة باغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي إذا أعيد انتخابه، بينما يستعد منافسه الأبرز رون ديسانتيس لإعلان ترشحه.
 
ترامب يتعهد بكشف ملفات اغتيال كينيدي وديسانتيس يستعد لإعلان ترشحهديسانتيس يوقع مشروع قانون يمنع الصينيين من شراء الأراضي في فلوريدا
"ذا هيل": ترامب لديه أعلى فرصة للفوز بالانتخابات التمهيدية في عام 2024
وقال ترامب لصحيفة "The Messenger" "لقد كشفت عن الكثير، وسأرفع السرية عن كل شيء آخر"، وذلك بعد أن قال المرشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، روبرت كينيدي جونيور، الأسبوع الماضي إن هناك أدلة "دامغة" عن أن وكالة المخابرات المركزية كانت متورطة في مقتل عمه.
 
وردا على سؤال عما إذا كان يجب أن يقلق الجمهور بشأن سرية سجلات جون كينيدي، قال ترامب: "حسنا، لا أريد التعليق على ذلك. لكنني سأخبرك أنني كشفت الكثير. وسأكشف عن الجزء المتبقي في وقت مبكر جدا من ولايتي".
 
هذا وكشفت مصادر لشبكة cbs news أن حاكم ولاية فلوريدا، ديسانتيس من المتوقع أن يطلق حملته الرئاسية لعام 2024 الأسبوع المقبل، مبينة أن خططه لتقديم أوراقه إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية لإضفاء الطابع الرسمي على ترشيحه للرئاسة تم توقيتها لتتزامن مع اجتماع ميامي لبعض المانحين الأكثر سخاء للحاكم منذ فترة طويلة، والذين من المتوقع أن يتلقوا إحاطات حول استراتيجية الحملة وطلبات المساعدة في جمع مبالغ نقدية كبيرة.
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