“برازافيل” الدولية: الصين تدعم مهمة بعثة إفريقيا للحل السلمي للنزاع في أوكرانيا

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أكد رئيس مؤسسة “برازافيل” الدولية غير الحكومية، جان إيف أوليفييه، أن السلطات الصينية أعربت عن دعمها لجهود الدول الإفريقية في إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا.

وأعلن أوليفييه ذلك اليوم الأربعاء، في مقابلة مع وكالة “تاس” بالتزامن مع استعدادات المؤسسة غير الحكومية لزيارة بعثة رؤساء دول إفريقية إلى روسيا وأوكرانيا في غضون الأسابيع المقبلة.

وقال أوليفييه: “أرسلت الصين وفدا إلينا للتعبير عن دعمها لمبادرتنا، إنهم يرون في مبادرتنا أنها موازية لمبادرتهم”.

ولفت أيضا إلى أنّه يُمكن توسعة تشكيلة الوفد المؤلف من ممثلين عن 6 دول إفريقية: مصر، زامبيا، جمهورية الكونغو، السنغال، أوغندا وجنوب أفريقيا.

وأكد مؤسس “برازافيل”: “خطة مؤسسة برازافيل هي زيارة (روسيا الاتحادية) مرة أخرى في الأيام القليلة المقبلة. وإذا رأى أحد الأطراف أننا بحاجة إلى ضم (إلى البعثة) دول أخرى، فسوف تتم مناقشة هذه المسألة”.