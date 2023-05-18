القوات الأوكرانية تقصف مراكز سكنية بمدينة ياسينوفاتايا متسببة في إصابة ثمانية مدنيين

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ذكر رئيس إدارة مدينة ياسينوفاتايا، في جمهورية دونيتسك دميتري شيفتشينكو، ان القوات الأوكرانية قصفت المدينة بأجزاء راجمات تركية من طراز “سكاريا T-122” متسببة في إصابة 8 مدنيين.

وأعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت مراكز سكنية بمدينة ياسينوفاتايا متسببة في إصابة ثمانية مدنيين.

وجاء في بيان المكتب على قناته في “تليغرام”: “القوات الأوكرانية قصفت ياسينوفاتايا بأجزاء تركية من راجمة الصواريخ سكاريا T-122 “.

كما أوضح: “قصفت القوات الأوكرانية المدينة من المواقع القريبة من قرية كارلوفكا، وفي موقع القصف، تم العثور على شظايا صواريخ ذات مدى أكبر يصل إلى 40 كم لراجمة الصواريخ التركية سكاريا T-122 “.