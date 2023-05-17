الحكم على الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي بالسجن!

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حكمت محكمة الإستئناف في باريس على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن 3 سنوات واحدة منها مع النفاذ يوضع خلالها تحت المراقبة مع سوار إلكتروني بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ.

وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس الحكم الصادر في المحكمة الابتدائية في الأول من آذار 2021 بحق الرئيس اليميني السابق.

وأعلنت محاميته جاكلين لافون أن الرئيس السابق سيستأنف القرار أمام محكمة النقض مضيفة ان ساركوزي بريء من التهم الموجهة إليه.

وأصبح نيكولا ساركوزي أول رئيس سابق يُحكم عليه بالسجن مع النفاذ بعدما حكم على سلفه جاك شيراك بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.