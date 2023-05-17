الأمير هاري وزوجته ينجوان من مطاردة مصورين كادت تودي بحياتهما

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نجا الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من "كارثة" كادت تحصل مساء امس في نيويورك نتيجة "مطاردة بالسيارة" من جانب "صيادي صور مشاهير عدوانيين جدا"، حسب ما أعلن ناطق باسم الثنائي في بيان.

ووقعت الحادثة ليل الثلاثاء بعدما حضر هاري وميغان حفلة لتوزيع الجوائز في العاصمة المالية الأميركية.

وقال الناطق باسم الزوجين في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة "فرانس برس" إن والدة ميغان، دوريا راغلاند، كانت معهما في السيارة.

وجاء في البيان: "الليلة الماضية، تعرض دوق ودوقة ساسكس والسيدة راغلاند إلى مطاردة بالسيارة كادت تتسبب بكارثة على يد شبكة مصورين عدوانيين جدا".

ولفت الناطق باسم الزوجين المقيمين في كاليفورنيا إلى إن هذه المطاردة "الحثيثة التي استمرت حوالى ساعتين كادت تتسبب بتصادم مع سائقين آخرين أو مع مشاة وعنصرين من شرطة نيويورك".

وأضاف البيان: "أن يكون المرء شخصية عامة يترافق مع مستوى من الاهتمام من الجمهور، لكن لا ينبغي أبدا أن يكون ذلك على حساب سلامة أي شخص".