المقداد من جدة: إعادة إعمار سوريا ستسهل عودة النازحين السوريين الى بلدهم

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أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم اأن العرب "يرحبون بالدور السوري وأنه لا يوجد أي خلافات حول القضايا المتعلقة بسوريا".

وأضاف المقداد عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري في جدة،: "كل المشاريع والقوانين المطروحة خلال الاجتماع عكست وجهات نظرنا لتجاوز الأزمة واحترام الدور الذي تقوم به سوريا على المستويين الإقليمي والدولي، ونحن مرتاحون لأجواء الاجتماعات ونرحب بأي دور عربي يحقق أهداف العمل المشترك".

وأعرب عن "تطلع سوريا لأن يكون الدور العربي فاعلا في مساعدة اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم"، مشيرا إلى أن إ"عادة الإعمار ستسهل عودة هؤلاء اللاجئين".

وأشار المقداد، إلى أن "سوريا رغم غيابها عن الساحة العربية خلال السنين الماضية، إلا أنها كانت تناضل إلى جانب أشقائها العرب، فالهجمة التي تعرضت لها سوريا على يد "الإرهابيين" كانت تستهدف جميع العرب".

وألمح إلى أن التنسيق القائم بين القيادتين السورية والعراقية في مختلف المجالات ستضع البلدين في إطارها التاريخي الصحيح، كما كان من قبل".

وشكر وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، السعودية على الدور البناء الذي لعبته خلال الأشهر الماضية، من أجل تفعيل العمل العربي المشترك"، على ما نقلت "روسيا اليوم".