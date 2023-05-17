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البيت الأبيض: مستعدون لصيانة نظام "باتريوت" إذا لزم الأمر

17
MAY
2023
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لا تستطيع الولايات المتحدة تأكيد الأضرار التي لحقت بنظام الدفاع الجوي "باتريوت" في أوكرانيا نتيجة لضربة روسية، لكنها مستعدة للمساعدة في الإصلاحات إذا لزم الأمر.
 
البيت الأبيض: مستعدون لصيانة نظام القوات الأوكرانية ستجري" تعديلات" على كاميرات المراقبة لتأمين أنظمة الدفاع الجوي
الولايات المتحدة تعلن تضرر نظام "باتريوت" في هجوم صاروخي على أوكرانيا
جاء هذا التصريح يوم الثلاثاء، في إحاطة قدمها منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي.
 
وقال كيربي: "أولا، لا أستطيع تأكيد البيانات". وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة على استعداد للمساعدة إذا كانت هناك حاجة إلى صيانة، قال: "سيعتمد ذلك على حجم الضرر".
 
وأضاف: "كما تعلمون، على سبيل المثال مع مدافع الهاوتزر، تعرض العديد منها للتلف أو توقف العمل بسبب الأعمال العدائية فقط. يمكن إصلاح بعضها [على الفور]، وبعضها اضطرنا إلى إصلاحها خارج أوكرانيا".
 
وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية: "من الواضح أنه إذا تعرض نظام باتريوت لأضرار تتطلب الإصلاح خارج أوكرانيا، فسنساعد بالطبع في ذلك".
 
وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها وجهت ضربة صاروخية لنظام الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت" في كييف بصاروخ من طراز "كينجال" فرط الصوتي.
روسيا اليوم
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