بولتون يشير إلى تصريح "أحمق مثير للضحك" أطلقه ترامب

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علق جون بولتون، مستشار الأمن القومي بإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حول تصريحاته بشأن "إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في غضون 24 ساعة".

وقال بولتون في مقابلة مع "CNN": "هذه الإجابات تظهر لماذا دونالد ترامب لا يصلح لكي يكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، لا يوجد شخص عقلاني يؤمن أن بإمكانه اقناع الأوكرانيين والروس بحل خلال 24 ساعة".

وأضاف: "حقيقة أن ترامب قال إنه لا يفكر من ناحية من الفوز والخسارة، تظهر جليا أنه بعيد كل البعد عما تهدف له الحرب، وما هي التداعيات للعدوان الروسي ضد أوكرانيا وعلى العالم".

وتابع: "ترامب لديه هذا الانطباع بأن القادة الدوليين وخصوصا المنافسين ينظرون له بمكانة رفيعة وأن لديه علاقة جيدة مع شي جين بيغ (رئيس الصين) وفلاديمير بوتين (رئيس روسيا) وكيم جونغ أون (زعيم كوريا الشمالية)، والحقيقة عكس ذلك تماما، كنت موجودا في تلك الغرف معه عندما قابل هؤلاء الزعماء، واعتقد أنه يظنون أنه أحمق مثير للضحك".

وفي وقت سابق، أكد ترامب أنه قادر على إنهاء الصراع في أوكرانيا تحت رئاسته، منوها بأنه في غضون 24 ساعة ستنتهي هذه الحرب، قائلا:" لا أفكر فيما يتعلق بـ "الفوز أو الخسارة"، أريد أن ينتهي كل شيء، أن يتوقف القتل هناك.. لا أريد أن يموت أي شخص آخر. إنهم يموتون هناك سواء من الروس أو الأوكرانيين. أريد لهذا التوقف. وأود أن أنهي ذلك في غضون 24 ساعة. لكن هذا يتطلب إرادة رئاسية".