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تقارير: فقدان 39 إثر غرق سفينة صيد صينية في المحيط الهندي

17
MAY
2023
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غرقت سفينة صيد صينية في المحيط الهندي وفقد جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 39، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
 
أورد تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) أن الحادث وقع في حوالي الساعة الثالثة صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.
 
وأضاف أن الطاقم يضم 17 صينيا و17 إندونيسيا و5 فلبينيين.
 
أمر الزعيم الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ دبلوماسيين صينيين في الخارج، وكذلك وزارتي الزراعة والنقل، بالمساعدة في البحث عن ناجين.
 
لم تحدد التقارير الإعلامية الصينية الموقع الدقيق لغرق السفينة، واكتفت بذكر أن الحادث وقع في وسط المحيط الهندي.
 
 وذكر مركز قيادة خفر السواحل الفلبيني، اليوم الأربعاء، أنه يراقب الوضع عن كثب، وينسق مع السفارة الصينية في مانيلا وفرق البحث والإنقاذ العاملة بالقرب من آخر موقع معروف للسفينة.
 
يقع مقر السفينة "لوبنغلايوانيو 8" في مقاطعة شاندونغ الساحلية شرقي الصين، وتديره شركة بينغلاي ينغيو المحدودة، وفقا للتقارير الصينية.
 
يعتقد أن الصين تدير أكبر أسطول صيد في العالم، وتبقى سفن كثيرة في البحر لأشهر وحتى لسنوات بدعم من وكالات الأمن البحري الحكومية الصينية، وشبكة ضخمة من سفن الدعم.
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