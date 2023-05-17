4 قتلى في هجوم استهدف موكباً أميركياً في نيجيريا

A + A -

أسفر هجوم مسلّح استهدف موكباً أميركياً في جنوب شرق نيجيريا، يوم الثلاثاء، عن سقوط أربعة قتلى ليس بينهم أيّ أميركي، وفق ما أفادت الشرطة المحلية ومسؤول في البيت الأبيض.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الشرطة إيكينغا توتشوكوو إنّ "الموكب لم يضمّ أيّ مواطن أميركي".

وأشار المتحدث إلى أنّ المسلّحين "قتلوا عنصرين في قوة الشرطة المتنقلة واثنين من أفراد القنصلية"، قبل أن يحرقوا سيارتهم.



وفي واشنطن، أكّد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أنّ موكباً أميركيا في نيجيريا تعرّض لهجوم لم يسفر عن إصابة أيّ مواطن أميركي.