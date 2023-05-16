روسيا وأوكرانيا توافقان على قبول مهمة القادة الأفارقة في مبادرة السلام

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أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على قبول مهمة القادة الأفارقة بشأن مبادرة السلام.

وقال رامافوزا في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السنغافوري، لي هسين لونغ: "لقد قدمت المبادرة نيابة عن زامبيا والسنغال والكونغو وأوغندا ومصر وجنوب أفريقيا، وكلا الرئيسين اللذين أتيحت لي الفرصة للتحدث إليهما، الرئيس بوتين وزيلينسكي، وافقا على استعدادهما لقبول بعثة رؤساء الدول الأفريقية في موسكو وكييف".

وناقش سيريل رامافوزا هذه القضية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

وحدد رئيس جنوب أفريقيا أنه اتفق مع الرئيسين بوتين وزيلينسكي على بدء الاستعدادات للتفاعل بشأن هذه القضية مع القادة الأفارقة، وقد تم بالفعل إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومكتب الاتحاد الأفريقي بشأن المبادرة.



وأشار رامافوزا إلى أن بعض القادة الأفارقة أعربوا عن رأي مفاده أن المنطقة بحاجة إلى تقديم مبادرة من شأنها أن تسهم في حل النزاع في أوكرانيا.

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع نظيره الجنوب أفريقي، يوم الجمعة الماضي، وأيد الرئيس الروسي فكرة مجموعة من الدول الأفريقية لمناقشة آفاق تسوية الصراع الأوكراني، وشدد الرئيس الروسي على أن موسكو لم ترفض قط العمل على المسار الدبلوماسي.