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هذا ما قاله معاون وزير الخارجية السورية عن عودة المهجرين إلى بلادهم!

16
MAY
2023
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قال معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري أيمن سوسان في تصريح صحفي عقب اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين بجدة: الجلسة الأولى للاجتماع انتهت قبل قليل تم خلالها مناقشة مشاريع القرارات المدرجة على جدول الأعمال، وكانت المناقشات بأجواء جدية وشديدة الشفافية والصراحة.

وأضاف سوسان: هناك إدراك بضرورة أن تكون قمة الرياض فاتحة لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك وتجاوز الماضي بكل الآثار التي انعكست على دولنا العربية والتطلع للمستقبل.

وتابع سوسان: كان هناك ترحيب كبير بوجود الوفد السوري في هذه الاجتماعات وأعرب كثيرون عن أن المشاركة السورية ستشكل إضافة كبيرة للعمل العربي المشترك.
.
وأضاف سوسان: نأمل أن تكون هذه القمة على مستوى تطلعات شعوبنا، فالموضوعات التي تمت مناقشتها تتعلق بمختلف قضايا الدول مثل السودان وليبيا وما يخص عودة المهجرين السوريين وغيرها من المواضيع.
وحول عودة المهجرين السوريين، قال سوسان: الدولة قامت بكل ما يترتب عليها من مراسيم العفو والمصالحات الوطنية الإجراءات لكن تلك العودة لها متطلبات وأهمها توفير الخدمات في مناطق هؤلاء المواطنين، وهنا ندرك التلازم بين عودتهم وإعادة الإعمار لتوفير العودة الكريمة لهم، ولكن هل تتم إعادة الإعمار بوجود عقوبات وحصار اقتصادي.
وتابع: "الدول التي تمارس تلك الإجراءات القسرية على الشعب السوري هي التي تعيق عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم"

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