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سلطات جزر العذراء الأمريكية تستدعي ماسك للمحكمة في قضية إبستاين

16
MAY
2023
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أصدرت سلطات جزر العذراء الأمريكية مذكرة استدعاء بحق إيلون ماسك في قضية مصرف "جي بي مورغان تشيس" الذي يشتبه بالتورط في مساعدة المياردير جيفري إبستاين بتنظيم شبكة تهريب  البشر.
 
وتشير الوثائق القضائية التي تم نشرها يوم الاثنين، إلى أن جزر العذراء الأمريكية حاولت تسليم ماسك مذكرة استدعاء صادرة في 28 أبريل، للاشتباه بأن إبستاين قد يكون أشار إلى ماسك كزبون لمصرف "جي بي مورغان".
 
وقالت سلطات الجزر إنها تحاول تحديد مكان إيلون ماسك، واتصلت بأحد محاميه.
 
ورفعت جزر العذراء الأمريكية دعوى قضائية ضد "جي بي مورغان"، تتهم المصرف بمساعدة الملياردير جيفري إبستاين في تهريب البشر لغرض الاستغلال الجنسي في إحدى جزره الخاصة.
 
ونفى المصرف اتهامات سلطات جزر العذراء الأمريكية بشأن التورط في قضية إبستاين الذي كان زبونا للمصرف خلال الفترة من 1998 إلى 2013.
 
وفي وقت سابق أصدرت سلطات جزر العذراء الأمريكية مذكرات استدعاء مماثلة بحق عدد من رجال الأعمال البارزين، بمن فيهم مؤسسا "غوغل" لاري بيج وسيرغي برين، والمدير التنفيذي السابق في شركة "ديزني" مايكل أوفتز، والمدير التنفيذي في شبكة فنادق "حياة" توماس بيتزكر والمستثمر مورت زوكرمان.
روسيا اليوم
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