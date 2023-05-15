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سيدا ساريباش.. ملكة جمال تفوز في انتخابات البرلمان التركي

15
MAY
2023
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تمكنت ملكة الجمال التركية السابقة سيدا ساريباش، من الفوز بمقعد نيابي خلال الانتخابات البرلمانية التي شهدتها تركيا، الأحد، بعد فوز قائمة حزب العدالة والتنمية في ولاية إيدين بثلاثة مقاعد نيابية.
 
من هي سيدا ساريباش؟
 
تبلغ من العمر 40 عاما.
 
ولدت وترعرعت في إسطنبول، إلى جانب والدها المنحدر من أضنة ووالدتها المنحدرة من طرابزون.
 
أكملت تعليمها الجامعي في جامعة غازي، قسم إدارة الأعمال.
 
ثم حصلت على شهادة أخرى من جامعة الأناضول، قسم اقتصاديات العمل.
 
ثم درست العدل في كلية التربية المفتوحة بجامعة الأناضول.
 
تلقت تدريبا في الإدارة البشرية في جامعة بوغازيتشي.
 
أكملت درجة الماجستير في علم الاجتماع من جامعة أيدن عدنان مندريس.
 
حصلت على لقب "ملكة جمال فيت تركيا" في مسابقة ملكة جمال تركيا عام 2006.
 
في نفس العام انتقلت من إسطنبول إلى أيدن.
 
 تزوجت من سمسار عقارات، ولديهما طفلان.
 
بدأوا العمل في إنشاء محطة وقود، يمتلك الزوجان حاليا 4 محطات وقود في كوساداسي وأيدين وديديم.
 
 
التجربة السياسية
 
قررت سيدا ساريباش دخول السياسة، وشاركت أولا في المجلس التنفيذي لحزب العدالة والتنمية في منطقة ديديم، ثم تم انتخابها رئيسة لفرع نساء أيدين لحزب العدالة والتنمية، تم انتخابها كعضو في مجلس الإدارة والقرار المركزي لحزب العدالة والتنمية المكون من 75 عضوا في 24 مارس 2021.
 
وفي مقابلة صحفية، قالت ساريباش إن والدها وأمها لهما تاريخ مع السياسة، ومن هنا كانت لها رغبة دخول المعترك السياسي من بوابة العدالة والتنمية.
 
وفي نتائج ولاية إيدين، تمكن حزب العدالة والتنمية من حصد 3 مقاعد، بينما حصد حزب الشعب الجمهوري 4 مقاعد وحصل حزب الخير على المقعد الأخير في الولاية.
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