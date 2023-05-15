عقيلة أردوغان تكشُف عن الفائز في الانتخابات الرئاسية التركية

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قالت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الفائز في انتخابات 14 أيار هو "قرن" تركيا.

وأضافت أمينة، في تغريدة عبر "تويتر"، الجمعة: "نتيجة لقرار أمتنا التي توجهت إلى صناديق الاقتراع من أجل مستقبل أطفالنا، انتصر قرن تركيا، وكانت تركيا هي الفائزة في هذا الاستحقاق الانتخابي".

وأردفت: "اتحدنا وتوحدنا وعملنا بجد من أجل تركيا عظيمة وقوية. سنبني قرن تركيا جنبا إلى جنب من خلال إضافة مكتسبات جديدة إلى إنجازاتنا".

وشكرت أردوغان كافة المواطنين الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت الأحد.

وأظهرت نتائج الانتخابات التركية تقدم مرشح تحالف الشعب الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان على منافسيه.

وأفادت قناة تركية رسمية، بأنه تم فرز 98.74% من الأصوات، وحصل الرئيس رجب طيب أردوغان، على 49.35%، وخصمه كمال كيليتشدار أوغلو على 45%.