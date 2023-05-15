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"تعليق غير متوقع" من بايدن على انتخابات رئاسة تركيا

15
MAY
2023
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علق الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، للمرة الأولى على الانتخابات الرئاسية في تركيا، التي يتنافس عليها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وقال بايدن: "ليفز من يفوز"، مشددا على أن هناك ما يكفي من المشاكل في المنطقة.

النتائج الأولية


أظهرت النتائج الأولية بعد فرز 98.02 بالمئة من الأصوات، حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 49.35 بالمئة من الأصوات في انتخابات الرئاسة
حصل منافس أردوغان الرئيسي كمال كليجدار أوغلو على 44.97 بالمئة، فيما حصل المرشح سنان أوغان على 5.25 بالمئة.
نسبة الإقبال

بلغت نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التركية 88.75 بالمئة في الداخل و51.92 بالمئة في الخارج.
أدلى الأتراك بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في 81 ولاية من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.
يبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبا سيصوتون لأول مرة.

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