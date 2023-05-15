الانتخابات التركية.. أحدث النتائج ترجح جولة ثانية للحسم

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رجحت أحدث النتائج الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية التركية الانتقال إلى جولة ثانية للحسم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه كيليجدار أوغلو.

وبعد فرز 99.96 في المئة من أصوات الناخبين، حصل أردوغان على نسبة 49.25 في المئة، بينما حصل منافسه على 45.06 في المئة، وفق وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وتتواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي تكتسب أهمية كبيرة في تاريخ البلاد.

ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية"، عن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية قوله إن "عملية التصويت تمت من دون ورود أي مشاكل".

وفي أول تصريح له بعد انتهاء التصويت، قال الرئيس التركي ومرشح "تحالف الشعب": "تمت عملية التصويت بما يليق بديمقراطيتنا".

وأضاف: "حان وقت التشبث بصناديق الاقتراع.. استمروا في حماية إرادة شعبنا حتى النتائج النهائية".

من جهته، ذكر كليجدار أوغلو: "أدعو أبطالنا في الديمقراطية لعدم ترك صناديق الاقتراع حتى انتهاء الفرز".

وتابع: "المظهر الكامل والصحيح لإرادة الشعب يعتمد على عزمكم".