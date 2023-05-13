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اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني!

13
MAY
2023
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استعرض وزيرا خارجية جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية في اتصال هاتفي آخر تطورات التوافقات المشتركة بين البلدين في بكين، بحسب ما ذكرت وكالة "ارنا".

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الجمعة مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، اعرب حسين امير عبداللهيان عن ارتياحه للتقدم المحرز في التوافقات التي تم التوصل إليها بين جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك اجتماع وزيري خارجية البلدين وإعلان اتفاقية استئناف العلاقات، وإيفاد فرق فنية لإعادة فتح السفارات والقنصليات العامة. وقال: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية اتخذت الاستعدادات اللازمة لافتتاح ممثلياتها السياسية والقنصلية في السعودية رسمياً".

واعتبر جدول زيارات ولقاءات المسؤولين ووزيري خارجية البلدين لعواصم كل منهما الاخر، مؤشرا على عزم الطرفين على التعاون ورسم العلاقات المناسبة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي خلال الاتصال الهاتفي على نظرة الرياض الإيجابية لمستقبل العلاقات بين البلدين والجهود المبذولة لتطويرها وتعزيزها. وقال: "لقد اتخذنا خطوات جيدة في الشهرين الماضيين وان تمسكنا بالتوافقات التي تم التوصل إليها مؤشر لعزمنا الجاد".

واعرب فيصل بن فرحان عن أمله بأن يتمكن سفيرا البلدين بعد مباشرة عملهما من تسهيل سبل التعاون الثنائي.

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