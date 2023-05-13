living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خطة جديدة لماسك... "المطرقة المخملية" تسعى للتغيير!

13
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن إلون ماسك أن التحدي الأهم الذي ستواجهه، ليندا ياكرينو، الرئيسة التنفيذية الجديدة لتويتر، هو جذب المعلنين الذين فروا من منصة التواصل الاجتماعي منذ أن استحوذ ماسك عليها العام الماضي مقابل 44 مليار دولار.

والجمعة، أعلن ماسك أن ياكرينو، مديرة الإعلانات في "أن بي سي يونيفيرسال"، ستكون الرئيسة التنفيذية الجديدة للشبكة.

وقالت "إن بي سي يونيفرسال"، الجمعة، إن ليندا ستتنحى عن منصبها في الشركة كرئيسة لقسم الإعلانات العالمية والشراكات.

وكانت ليندا عقدت لقاء مع ماسك الشهر الماضي، على مسرح ميامي أمام مئات المعلنين، وفق تقرير "واشنطن بوست" الأميركية.

ونقلت الصحيفة بعض النقاط التي شملتها المحادثة، ومنها تطرق ياكارينو إلى قضية انتشار خطاب الكراهية والتطرف منذ تولي ماسك المنصة، وسألته إن كان بإمكانه مساعدة المعلنين على الشعور بمزيد من الترحيب على المنصة.

وسألت عما إذا كان ماسك على استعداد للسماح للمعلنين "بالتأثير" على رؤيته لتويتر، موضحة أن ذلك سيساعدهم على أن يصبحوا أكثر حماسا لاستثمار المزيد من الأموال في تطوير المنتجات، وسلامة الإعلانات، والإشراف على المحتوى.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماسك أكد على أن حرية التعبير أهم من خسارة أموال الإعلانات، واقترح "حلا وسطا معقولا" يضمن للجمهور "صوتا" بينما يركز المعلنون على العمل العادي لتحسين المبيعات وتصور علاماتهم التجارية.

ولم يفوت ماسك الفرصة للحديث عن خطة جديدة لحل مشاكل تويتر مع التغريدات المرفوضة، والتي أعلنت عنها الشركة في وقت سابق. واصفا إياها بأنها وسيلة للحد من ظهور خطاب الكراهية والمشاكل المماثلة دون إزالة التغريدات التي تنتهك القواعد، وهي وضع علامة على تلك التغريدات.

وتعمل ياكرينو منذ أكثر من عقد مديرة للإعلانات والشراكات العالمية، ولها دور كبير في إيجاد "أفضل الطرق لقياس فعالية الإعلانات" بحسب الصحيفة، ناهيك عن دورها في إطلاق خدمة "بيكوك" للبث.

ويأتي إعلان ماسك عن رئيسة تنفيذية جديدة قبل أيام من أحد أكبر المؤتمرات الترويجية السنوية التي تجريها "أن بي سي يونيفيرسال" في نيويورك.

وتشرف ياكارينو على نحو 13 مليار دولار من عائدات الإعلانات السنوية، ولها علاقات وثيقة مع وكالات التسويق والإعلانات الكبرى حول العالم، ويعرف عنها مهاراتها في التفاوض، ويصفها عاملون في صناعة الإعلانات بـ"المطرقة المخملية".

الحرة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   