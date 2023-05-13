البرلمان الإفريقي يدين بيان البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر

A + A -

ندد البرلمان الإفريقي في بيان له، اليوم الجمعة، مضمون لائحة البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر، مؤكدا رفضه لأي تدخل في الشؤون الداخلية للجزائر وجميع الدول الإفريقية.

ويأسف البرلمان الإفريقي حسب البيان، للقرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي لمطالبة السلطات الجزائرية بمزيد من الحرية للصحافة المحلية.

وقال البيان إن: “الإعلام في الجزائر يتمتع بالحرية الكاملة منذ أن انطلقت هذه البلاد في عملية ديمقراطية منذ أكثر من ثلاثة عقود”.

كما أكد ذات البيان، أن “عدد الصحف اليومية والقنوات التلفزيونية العامة والخاصة يشهد على وجود حرية الصحافة في الجزائر”.

وأشار مجلس الأمة الجزائري، في وقت سابق، عن رفضه واستهجانه المطلق لما اعتبره تدخلا من البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر، وما تضمنه تقريرها المزعوم عن حرية التعبير.

بدوره أعرب البرلمان العربي عن رفضه وإدانته لبيان البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر، مطالبا إياه بالتوقف التام عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.