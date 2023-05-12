تحطم مروحية عسكرية روسية في القرم...ومقتل طيارَيها

A + A -

تحطمت مروحية تابعة للجيش الروسي الجمعة خلال تدريبات في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا ما أدى إلى مقتل طيارَيها الاثنين على ما أعلنت وزارة الدفاع التي ترجح أن يكون الحادث ناجما عن عطل فني.



وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان "اليوم خلال رحلة تدريب مخطط لها في منطقة جانكوي في القرم تحطمت مروحية من طراز ام اي-28" ولم تكن تحمل ذخائر، مشيرة إلى أن الحادث لم يؤد إلى "أضرار على الأرض".



وأضافت "قُتل الطياران والسبب الأولي يشير إلى خلل فني".



ومروحية "أم أي-28" طوافة هجومية متعددة المهام مصممة لتدمير مركبات مصفحة وتجمعات جنود نهارا وليلا. ويتألف طاقمها من شخصين.



وغالبا ما تتعرض شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو العام 2014، منذ الصيف الماضي لهجمات تنسب إلى كييف التي لا تعلن مسؤوليتها عنها عموما.



وسجلت انفجارات عدة في منشآت عسكرية روسية في القرم. وانفجر مستودع ذخائر في قاعدة جانكوي العسكرية في آب 2022 ما ألحق بها دمارا واسعا.



وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية في آذار أن صواريخ كروز روسية من طراز كاليبر دمرت في جانكوي في انفجار لكن موسكو نفت أن يكون حصل ذلك مشددة على أنها صدت هجوما بمسيرات.