ارتفاع عدد ضحايا زلزال طوكيو

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أفادت قناة "NHK" بارتفاع عدد المصابين في الزلزال الذي وقع في محافظة تشيبا اليابانية بالقرب من العاصمة طوكيو ليلة الخميس إلى 8 أشخاص.

وأضافت أن الزلزال وقع في الساعة 04:16 صباح أمس الخميس. ووقع مركز الزلزال على عمق 40 كيلومترا.

وبلغت أقصى قوة للهزات الأرضية 5 درجات على مقياس من 7 نقاط يستخدم في اليابان. ولم يعلن عن تهديد تسونامي.

وأدى الزلزال إلى توقف مؤقت لحركة القطارات، كما تم إيقاف المصاعد في المباني.

وفي البداية أعلنت وسائل إعلام محلية عن إصابة 3 أشخاص جراء الزلزال.

من جانبها قالت السفارة الروسية لدى اليابان إنها لم تتلق أي نداءات متعلقة بالزلزال من الروس المقيمين حاليا في هذه المنطقة.