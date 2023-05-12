مضيفة تكشف.. 6 أسباب لاختيار هذا المقعد "المميز" على الطائرة

A + A -

اختيار المقعد الأنسب خلال رحلة طيران، هو أمر محير للكثيرين، ولكن خبراء رحلات الطيران، مثل المضيفات، لديهم فكرة جيدة عن هذا الأمر.

هذا ما كشفته مضيفة الطيران الأسترالية روزي أواد، التي قضت 5 أعوام مع شركة "فيرجن أستراليا" للطيران.

وأشارت روزي في حديث مع مجلة "إسكيب"، إلى إنها دائما تقوم باختيار الصف الخامس، والمقعد الملاصق للنافذة، على طائرات بوينغ 737.

أما بالنسبة لأسباب اختيارها هذا المقعد، قالت روزي أن الأسباب كالتالي:

المنظر ممتاز من النافذة، حيث يمكنك رؤية جزء من جناح الطائرة، وجزء من المدينة في الخارج.

هناك مساحة إضافية لتمديد القدمين.

لا توجد مسؤولية مخرج الطوارئ على الراكب في الصف الخامس.

الراكب في هذا الصف يستطيع وضع حقيبة صغيرة تحت الكرسي المقابل، بسبب المساحة الإضافية.

يعتبر هذا الصف من أقرب الصفوف لمخرج الطائرة، حيث تتم المغادرة سريعا دون تأخير.

يعتبر من أوائل الصفوف التي يبدأ المضيفون بتقديم الخدمات لهم.

وأكدت روزي أن اختيار المقعد المناسب على متن الطائرة، قد يكون عاملا مهما للاستمتاع بالرحلة، والتخفيف من إرهاق السفر.