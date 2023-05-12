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قرار مهم من منظمة الصحة العالمية

12
MAY
2023
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قالت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس إنها أنهت حالة طوارئ صحية عالمية استمرت 10 أشهر لمرض جدري القردة، وهو مرض فيروسي أدى لرصد حالات مؤكدة في أكثر من مئة دولة.
 
وأعلنت المنظمة في يوليو 2022 اعتبار مرض جدري القردة طارئة صحية عامة تثير قلقا دوليا، وأكدت موقفها في نوفمبر وفبراير.
 
وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس انتهاء حالة الطوارئ للمرض بناء على توصية لجنة الطوارئ بالمنظمة، التي اجتمعت أمس الأربعاء.
 
وقال تيدروس "في الوقت الذي انتهت فيه حالتا الطوارئ الخاصة بجدري القردة وكوفيد-19، يظل خطر ظهور موجات جديدة قائما لكليهما. ويستمر الفيروسان في الانتشار وحصد الأرواح".
 
وتشير الخطوة إلى أن الأزمة الناجمة عن المرض، والذي ينتقل عبر الاتصال المباشر بسوائل الجسم ويسبب أعراضا تشبه أعراض الإنفلونزا وكذلك الطفح الجلدي، قد أصبحت تحت السيطرة.
 
وقالت نيكولا لو، نائبة رئيس لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية بمرض جدري القردة، إن هناك حاجة للانتقال إلى استراتيجية لإدارة مخاطر الصحة العامة طويلة الأجل لجدري القردة بدلا من الاعتماد على تدابير الطوارئ.
 
وأضافت لو أن ذلك التحول يعني إدخال التعامل مع جدري القردة والتأهب لمواجهته ضمن برامج مراقبة الأمراض الوطنية مثل تلك الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية (إتش.آي.في) وغيره من العدوى المنقولة جنسيا.
 
جدري القردة بالأرقام
 
- مدير منظمة الصحة العالمية قال إن عدد الحالات المبلغ عنها بالنسبة للإصابات بجدري القردة خلال الأشهر الثلاثة الماضية يقل بنحو 90 بالمئة عن العدد في الشهور الثلاثة السابقة.
 
- أظهر أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية أنه تم تأكيد أكثر من 87 ألف إصابة بجدري القردة على مستوى العالم منذ بداية عام 2022 حتى الثامن من مايو من هذا العام.
 
- المنظمة الدولية قالت إنها قلقة بشكل خاص حيال الدول الإفريقية التي كانت تتعامل مع جدري القردة قبل وقت طويل من بدء التفشي العالمي للمرض، وقد تستمر في التعامل معه لبعض الوقت.
 
 
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