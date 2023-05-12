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رئيس الوزراء الجورجي ينتقد دعوة الغرب لمقاطعة روسيا تجاريا

12
MAY
2023
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انتقد رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي المطالبات الغربية لتبليسي بتطبيق العقوبات ضد موسكو، بينما أوروبا نفسها، لم توقف التجارة مع روسيا.

حيث أنه في وقت سابق من اليوم الخميس، قال الممثل الرسمي لدائرة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إن الاتحاد الأوروبي يدعو جورجيا، كمرشح للعضوية في الاتحاد، لتطبيق العقوبات ضد روسيا، وحظر طيران الرحلات الجوية الروسية في أجوائها.

وقبل ذلك بيوم، ألغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شرط الحصول على تأشيرة لدخول المواطنين الجورجيين لروسيا، كما رفع الحظر المفروض على رحلات شركات الطيران الروسية المباشرة إلى جورجيا.

تعليقا على المطالب الغربية قال رئيس الوزراء الجورجي للصحفيين: “لدي سؤال لشركائنا الغربيين، عندما تطالبوننا بوقف التجارة والعلاقات الاقتصادية، وحظر الرحلات الجوية، لماذا لا تقومون بالشيء نفسه؟ لماذا دفعتم 300 مليار دولار لروسيا العام الماضي في إطار التعاون التجاري؟

وأكد رئيس الوزراء أن جورجيا لن تفرض عقوبات اقتصادية من جانب واحد ضد روسيا. مضيفا: “نريد السلام والاستقرار وتوحيد البلاد، إذا قمنا بفرض عقوبات سنخلق مشاكل لمواطنينا”.

وأعلنت وزارة النقل الروسية يوم الأربعاء أن شركات الطيران الروسية تستعد لاستئناف رحلاتها إلى جورجيا، ومن المقرر تنظيم سبع رحلات مباشرة بين موسكو وتبليسي في الاتجاهين أسبوعيا.

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