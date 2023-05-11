living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المدرب الأرجنتيني دياز يعلق على النهائي المرتقب وأنباء ضم مواطنه ميسي للهلال

11
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال، أن “الزعيم” سيقاتل للفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين أمام الوحدة، مشيرا إلى أن الإدارة لن تدخر جهدا في سبيل تدعيم الفريق ونجاحه.

ويستعد نادي الهلال لمواجهة فريق الوحدة غدا الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في نهائي النسخة الـ48 من مسابقة كأس الملك لكرة القدم.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي: “سعينا باجتهاد للوصول إلى المباراة النهائية لأغلى الكؤوس، وجميعنا يعلم مدى أهمية البطولة وسنقاتل غدا من أجلها”.

وحول الأنباء المتداولة عن التعاقد مع مواطنه النجم ليونيل ميسي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قال المدرب الأرجنتيني: “أسمع وأرى مثلكم، حاليا لدينا بطولة مهمة”.

وأضاف: “أعتقد أن الإدارة لن تدخر جهدا في سبيل تدعيم الفريق ونجاحه وستتخذ ما تراه مناسبا لصالح الزعيم”.

وأشار دياز: “سعيد بالتواجد على رأس العمل في الجهاز الفني، لقد مررنا بموسم صعب، والوصول لأكثر من نهائي أمر ليس بالسهل. كل الفرق التي لعبنا ضدها تلعب بطريقة دفاعية باستثناء ريال مدريد، ونحن نعمل على إيجاد الحلول من أجل تحقيق الفوز في أي مباراة”.

وعن تأثير غياب الثنائي سالم الدوسري وسلمان الفرج، قال: “لدينا عدد من اللاعبين المميزين يستطيعون تعويض غياب الثنائي مثل كاريلو وعطيف وكنو”.

واختتم رامون دياز تصريحاته، قائلا: “نحن سعداء بلعب النهائي وعودة اللاعبين الأجانب، ونريد إدخال البهجة والسرور لقلوب جماهيرنا، ونملك مجموعة مميزة من اللاعبين”.

يذكر أن نادي الهلال أخفق في الدفاع عن لقب بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم، إثر خسارته أمام نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني (0-1) في مباراة الإياب التي جمعتهما يوم السبت 6 مايو الجاري، على ملعب “سايتاما 2002″، وذلك بعد تعادلها ذهابا بهدف لمثله مساء السبت 29 أبريل الماضي، على ملعب الملك فهد الدولي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   