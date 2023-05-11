المدرب الأرجنتيني دياز يعلق على النهائي المرتقب وأنباء ضم مواطنه ميسي للهلال

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أكد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال، أن “الزعيم” سيقاتل للفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين أمام الوحدة، مشيرا إلى أن الإدارة لن تدخر جهدا في سبيل تدعيم الفريق ونجاحه.

ويستعد نادي الهلال لمواجهة فريق الوحدة غدا الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في نهائي النسخة الـ48 من مسابقة كأس الملك لكرة القدم.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي: “سعينا باجتهاد للوصول إلى المباراة النهائية لأغلى الكؤوس، وجميعنا يعلم مدى أهمية البطولة وسنقاتل غدا من أجلها”.

وحول الأنباء المتداولة عن التعاقد مع مواطنه النجم ليونيل ميسي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قال المدرب الأرجنتيني: “أسمع وأرى مثلكم، حاليا لدينا بطولة مهمة”.

وأضاف: “أعتقد أن الإدارة لن تدخر جهدا في سبيل تدعيم الفريق ونجاحه وستتخذ ما تراه مناسبا لصالح الزعيم”.

وأشار دياز: “سعيد بالتواجد على رأس العمل في الجهاز الفني، لقد مررنا بموسم صعب، والوصول لأكثر من نهائي أمر ليس بالسهل. كل الفرق التي لعبنا ضدها تلعب بطريقة دفاعية باستثناء ريال مدريد، ونحن نعمل على إيجاد الحلول من أجل تحقيق الفوز في أي مباراة”.

وعن تأثير غياب الثنائي سالم الدوسري وسلمان الفرج، قال: “لدينا عدد من اللاعبين المميزين يستطيعون تعويض غياب الثنائي مثل كاريلو وعطيف وكنو”.

واختتم رامون دياز تصريحاته، قائلا: “نحن سعداء بلعب النهائي وعودة اللاعبين الأجانب، ونريد إدخال البهجة والسرور لقلوب جماهيرنا، ونملك مجموعة مميزة من اللاعبين”.

يذكر أن نادي الهلال أخفق في الدفاع عن لقب بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم، إثر خسارته أمام نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني (0-1) في مباراة الإياب التي جمعتهما يوم السبت 6 مايو الجاري، على ملعب “سايتاما 2002″، وذلك بعد تعادلها ذهابا بهدف لمثله مساء السبت 29 أبريل الماضي، على ملعب الملك فهد الدولي.