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الحكومة الايطالية ستستبدل "دخل المواطنة" بالشيك الاجتماعي

11
MAY
2023
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ستقوم الحكومة الايطالية باستبدال "دخل المواطنة" بالشيك الاجتماعي بكلفة 5.4 مليارات يورو سنويا، وفيما كان "دخل المواطنة" مخصصا لكل شخص يبرز تلقيه دخلا متواضعا جدا بما يشمل الشباب، فإن "شيك الادماج" سيخصص للعائلات التي تضم أشخاصا معوقين أو قاصرين أو تزيد أعمارهم عن 60 عاما.
  
وسيتم تحديد قيمة الشيك الاجتماعي بـ 500 يورو شهريا (630 يورو للأسر التي تضم أشخاصا تزيد أعمارهم عن 67 عاما أو يعانون من إعاقة خطيرة)، تضاف إليها 280 يورو للأسر التي لا تملك منزلها. وهو لمدة 18 شهرا ويمكن تجديده لسنة بعد توقف لشهر. ونظرا لغلاء المعيشة في إيطاليا فالمبلغ ضئيل جدا.

وبحسب "المعهد الإيطالي للاحصاء" ISTAT، فإن "دخل المواطنة" الذي أدخلته حكومة الخمس نجوم عام 2019 انتشل مليون شخص من الفقر. وفي 2022، استفادت منه 1.6 مليون عائلة، تمثل حوالي أربعة ملايين شخص، خصوصا في جنوب البلاد، بمتوسط قدره 550 يورو، بحسب هيئة الضمان الاجتماعي INPS".
 
وكشف المعهد أيضا عن "تدهور في الوضع الاقتصادي، ففي عام 2022، وصل عدد الأشخاص الذين أعلنوا فقرهم إلى أعلى مستوى على الإطلاق مقارنة بالعام السابق، إذ بلغت نسبتهم 35.1%، وهم يتزايدون باستمرار منذ عام 2019".

واشار الى ان "العائلات التي تلجأ إلى مقرات المنظمات الإنسانية وتطلب دعمًا غذائيًا قبل كل شيء تتزايد لسد النفقات العديدة التي تجد أنفسها مضطرة لتحملها، وبشكل خاص إن كان لديها أطفال".

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