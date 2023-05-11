living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بولندا تثير غضب روسيا بـ"خريطة واسم قديم"

11
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعود بولندا لاستخدام اسمها التاريخي لمدينة كالينينغراد، المدينة الروسية والمنطقة الإدارية التي تقع على حدودها.
من الآن فصاعدا، سيتم تعريف المدينة على الخرائط البولندية باسم (كروليفيتسك)، بناء على توصية اللجنة الحكومية للأسماء الجغرافية في الخارج.
 
كان رد فعل الكرملين غاضبا، فقد وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الخطوة البولندية بأنها "عملية تقترب من الجنون" وتتجاوز رهاب روسيا.
 
تنازلت ألمانيا عن المدينة، التي كانت تُعرف سابقًا باسم كونيغسبرغ، إلى الاتحاد السوفييتي بعد الحرب العالمية الثانية.
 
وفي عام 1946 تم تغيير اسمها إلى كالينينغراد، على اسم ميخائيل كالينين، أحد قادة الثورة البلشفية.
 
وتشير السلطات البولندية إلى أن كالينين كان أحد المسؤولين السوفييت الستة، الذين أمروا بإعدام أكثر من 21 ألف أسير حرب بولندي في كاتين وأماكن أخرى عام 1940.
 
وقالت بولندا إن الاسم الحالي مصطنع، ويفتقر إلى أي صلة بالمدينة أو المنطقة، لكن الاسم القديم جزء من التراث الثقافي لبولندا.
 
أججت الحرب في أوكرانيا المجاورة التوترات طويلة الأمد بين روسيا وبولندا، حليفة كييف التي تزود الجيش الأوكراني بالأسلحة وتضغط من أجل المزيد من الدعم الدولي لأوكرانيا.
 
في الآونة الأخيرة، كانت بولندا هدفا لتصريحات تحريضية من قبل السياسيين وبعض الشخصيات العامة في روسيا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   