living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عقارب بيغ بن توقفت.. عطل يضرب ساعة لندن الشهيرة

11
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حلت الساعة الواحدة مساء اليوم الأربعاء في لندن دون انطلاق دقات جرس ساعة بيغ بن الشهيرة، فقد توقفت لفترة وجيزة عقارب الساعة التي تمثل أحد المعالم الرئيسية في مبنى البرلمان البريطاني.
 
وتوقفت عقارب الساعات الأربع الموجودة على الجوانب الأربعة لبرج إليزابيث الذي يبلغ ارتفاعه 96 متراً الساعة 12:55 مساءً (11:55 بتوقيت غرينتش)، مما تسبب في عدم انطلاق دقات الساعة الواحدة مساء.
 
وبعد ذلك بنصف ساعة، تم تقديم عقارب الساعة لضبطها، لكنها ظلت متأخرة بنحو خمس دقائق، بحسب شهود من وكالة "رويترز". وبحلول الساعة 1:47 مساءً تم تحريك العقارب للأمام مرة أخرى لضبط الوقت.
 
وقال متحدث باسم مجلس العموم البريطاني: "علمنا أن عقارب الساعة في برج إليزابيث سجلت تأخيراً مؤقتاً بعد ظهر الأربعاء".
 
وأضاف: "عمل فنيو الساعة سريعاً على حل المشكلة والساعة تعمل الآن كالمعتاد".
 
وكان قد تم وقف جرس بيغ بن، الذي يبلغ وزنه 13 طناً، إلى حد كبير لمدة خمس سنوات خلال أعمال ترميم كبيرة للبرج، واستؤنفت الدقات المنتظمة في نوفمبر 2022.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   