توقيف نائب متّهم بتبييض وسرقة الأموال: "أنا لست مجرمًا"

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يمثل النائب الجمهوري جورج سانتوس، أمام محكمة فيدرالية في نيويورك بعد توجيه اتهامات بحقه.

ويُواجه سانتوس 13 تهمة أمام المحكمة بينها مزاعم تتعلق بالاحتيال، وأخرى بتبييض الأموال وسرقة أموال عامة، إلى جانب تهمتين بالإدلاء ببيانات كاذبة أمام مجلس النواب.

وسانتوس محتجز حاليا في محكمة فيدرالية في نيويورك.

ومن المقرر أن يمثل سانتوس في وقت لاحق اليوم أمام القاضية أرلين ليندسي، في المحكمة الفيدرالية بسنترال إيسليب في نيويورك.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن سانتوس البالغ من العمر 34 عاماً، حث أنصاره على التبرع لشركة بذريعة كاذبة، وهي أن الأموال سوف تستخدم لدعم حملته، لكنه استخدم تلك الأموال لنفقاته الخاصة.



ونقلت وسائل إعلام أميركية، أن وزارة العدل وجهت اتهامات للنائب الجمهوري، لكن الوزارة رفضت التعليق على تلك الأنباء.

وتصدرت "أكاذيب" النائب الكبيرة عناوين الصحف السياسية على مدار العام الماضي.

اعترف سانتوس بتزييف جزء كبير من سيرته الذاتية، بما في ذلك اسمه الحقيقي وديانته ودراسته وتاريخه المهني عندما ترشح العام الماضي. كما ادعى في سيرته الذاتية أنه عمل لدى "غولدمان ساكس" و"سيتي غروب".

واعتبر سانتوس أن ما فعله كان "تجميلًا لسيرته الذاتية"، وقال لصحيفة نيويورك بوست في تصريحات سابقة "أنا لست مجرمًا".

كما واجه اتهامات بإساءة استخدام حملته والتحرش الجنسي برجل، وزعم الأخير أن مكتب سانتوس عرض عليه وظيفة قبل أن يسحبها بعدما رفض محاولات النائب.