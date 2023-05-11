‏البيت الأبيض: بايدن لا ينوي التفاوض على رفع سقف الدين العام

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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن الرئيس جو بايدن، بعد اجتماعه مع قادة الكونغرس يوم الثلاثاء، لا ينوي التفاوض حول رفع سقف الدين الأمريكي.

كما قالت جان بيير: “الرئيس كان واضحا للغاية في هذا الصدد ولم يتغير شيء. نحن لا نتفاوض بشأن سقف للديون. هذا يجب أن يتم من دون شروط”.

وأكد بايدن أن التخلف عن سداد الدين العام للولايات المتحدة ليس خيارا وذلك بعد انتهاء اجتماع عقده مع الجمهوريين دون التوصل إلى حل للخلاف بشأن رفع سقف الدين العام.

وقال حوالى 40 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ في نهاية الأسبوع “لن نصوت لصالح نص يرفع سقف الدين من دون إصلاحات جوهرية في الميزانية والإنفاق الحكومي”.