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قصة أميركية.. قتلت زوجها بدم بارد ثم كتبت كتاباً عن الحزن

10
MAY
2023
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وُجهت تهمة القتل إلى أميركية كتبت كتاباً للأطفال عن حالة الحزن والحداد بعد وفاة الزوج، على خلفية قتلها زوجها.
 
وقد بدأت كوري ريتشينز في كتابة كتابها "هل أنت معي؟" في الأشهر التي أعقبت وفاة إريك ريتشينز، الذي عُثر عليه ميتاً في غرفتهما في ولاية يوتا غربي البلاد في مارس 2022.
 
كانت ريتشينز (33 عاماً)، قد أخبرت الشرطة بأنها أعدّت مشروباً وأحضرته لزوجها الذي كان في الفراش، وقالت إنها عندما أتت إليه ولمسته، كان "بارداً"، بحسب قناة "فوكس 13" المحلية.
 
وأظهر تشريح الجثة أن الرجل مات بسبب جرعة زائدة من الفنتانيل، وهي مادة أفيونية صناعية قوية كان الرجل قد ابتلع منها 5 أضعاف الجرعة القاتلة.
 
وخلص المحققون إلى أن زوجته طلبت من أحد معارفها تزويدها بمسكنات قوية للألم، "على غرار ما كان يتناوله مايكل جاكسون"، الذي توفي بسبب جرعة زائدة من عقار بروبوفول المخدر.
 
وحصلت كوري ريتشينز على ما يصل إلى 30 حبة فنتانيل.
 
بعد بضعة أيام، أخبر إريك ريتشينز صديقاً له بأنه يشتبه في أن زوجته كانت تحاول تسميمه، وفق وثائق للشرطة اطلعت عليها قناة "فوكس 13".
 
ووُجهت إلى ريتشينز تهمة القتل العمد.
 
ويُقدَّم كتابها، في وصفه الإعلاني، على أنه "مطمئن ومريح"، "كتبته أمّ محبّة مرت نفسها بهذه المحنة".
 
قبل أقل من عام، أُدينت روائية أميركية أخرى كانت قد نشرت مقالاً بعنوان: "كيف تقتلين زوجك"، بتهمة قتل زوجها.
 
وتمضي هذه الروائية، واسمها نانسي كرامبتون بروفي، عقوبة بالسجن مدى الحياة، لإدانتها بقتل زوجها إثر إطلاق النار عليه مرتين في القلب في يونيو 2018.
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