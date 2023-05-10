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ترامب يهاجم بعنف بايدن والديمقراطيين الأمريكيين: فزت عليهم مرتين وسأفعل الثالثة

10
MAY
2023
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وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الديمقراطيين الأمريكيين بحزب التضليل الذي يلاحقه في كل محكمة على وجه الأرض.
 
وأضاف ترامب: "الديمقراطيون هم حزب التضليل. عندما يقولون شيئا ما، فهذا يعني عادة عكسه، كما هي الحال في انتخابات 2024 القادمة. يقولون إنهم يريدون ترامب أن يكون خصمهم، لكنهم لا يقصدون ذلك. إليكم السبب: لقد كانوا يضطهدونني بشراسة في كل محكمة على وجه الأرض لأنهم لا يريدون منافستي ".
 
وأشار إلى أن نتائج استطلاعات الرأي تشير إلى انخفاض كبيرة في شعبية الرئيس الحالي جو بايدن.
 
وأضاف: "لقد فزت مرتين، وفعلت ذلك بشكل أفضل في المرة الثانية، والآن سأفعل ذلك للمرة الثالثة".
 
وجاءت تصريحات ترامب هذه بعدما خلصت هيئة المحلفين في محكمة مدنية في نيويورك إلى اتهامه "بالاعتداء الجنسي على كاتبة وصحفية سابقة في تسعينيات القرن الماضي".
 
وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية وغيرهما من الوسائل الإعلامية أن هيئة محلفين مؤلفة من 9 أعضاء خلصت إثر محاكمة مدنية إلى أن ترامب لم يغتصب، أي جين كارول، لكنّها حمّلته المسؤولية عن التشهير بها.
 
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الهيئة أمرت ترامب بدفع تعويض لكارول قدره خمسة ملايين دولار.
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