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وزير الداخلية التركي يتهم واشنطن بمحاولة التدخل في الانتخابات في بلاده

10
MAY
2023
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قال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن الغرض من تلاعب الصحافة الغربية بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في تركيا، هو تنفيذ الخطة الأمريكية.
 
وأضاف صويلو في حديث مع صحيفة  Yeni Akit: "تتعاظم خطة الولايات المتحدة بنشاط. وسبب تدخل الصحافة الغربية هو محاولة تنفيذ الخطة الأمريكية".
 
ووفقا للوزير، تغلغل الغرب في النظام السياسي التركي بعد عام 1960، لكن الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، تمكن من التخلص منه ووضع نهاية لذلك.
 
وقال: "الآن بدأ الغرب في طرح رؤيته (بشأن تركيا). منذ لحظة فوزنا في انتخابات عام 2023، سيبدأ قرن من الاستقرار. إنهم يرون ذلك. لا توجد انتخابات لم يرغب السفير الأمريكي بمراقبتها والسيطرة عليها.
 
وشدد صويلو على أن الغرب يزعم بأن تصرفات أنقرة الجيوسياسية لا تتوافق مع مصالحها، جوهر الأمر يكمن في أن تركيا لم تعد تقبل الخضوع للسيطرة الأمريكية.
 
واختتم وزير الداخلية التركي حديثه بالقول: "منذ مائة وأربع سنوات يحاولون الانتقام منا لهذا السبب. الكل يعرفون كل ذلك".
 
وفي وقت سابق اتهم الوزير صويلو، الولايات المتحدة بمحاولة إقامة دولة إرهابية بالقرب من حدود تركيا. وبعد الهجوم الإرهابي في اسطنبول العام الماضي، قال الوزير التركي إن أنقرة لا تقبل تعازي واشنطن.
 
ويشار إلى أن تركيا ستشهد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو.
روسيا اليوم
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