living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد اعتقال عمران خان.. ماذا ينتظره الساعات القادمة؟

10
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكد المتحدث باسم حركة "إنصاف" التي يرأسها رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان، لموقع "سكاي نيوز عربية" نبأ اعتقاله بأمر من السلطات.
 
ويقول المتحدث عبد الصمد يعقوب إن قوة شبه عسكرية قبضت على خان بناء على طلب ديوان المحاسبة الوطني لوزارة الداخلية، واقتيد إلى مكان مجهول.
 
ومن المقرر أن يمثل رئيس الوزراء المعزول أمام المحكمة، الأربعاء؛ ليواجه تهما في أكثر من 140 قضية، من بينها الفساد والخيانة العظمى والإرهاب، بحسب يعقوب.
 
وعلى هذا تعد الساعات الـ48 القادمة خطرة للغاية من الناحية الأمنية، خاصة وأن ردود فعل أنصار خان بدأت فور إشاعة نبأ اعتقاله، الثلاثاء، بخروجهم في مظاهرات في عدة مدن، واستهداف بعض مقرات ومباني الجيش وقادته، ومنها منزل قائد فيلق لاهور.
 
وعمران خان، هو أول رئيس وزراء لباكستان يُعزل بحجب الثقة؛ حيث صوت البرلمان في أبريل 2022 بعدم بقائه في السلطة لتهم تتعلق بسوء الإدارة، قبل أن يكمل مدته في الحكم المقدرة بـ 5 سنوات، وبدأت في 2018.
 
جهة مجهولة
 
وحسب تصريحات لمساعد خان المقرب، ووزير الإعلام السابق فؤاد شودري: "إن رئيس الوزراء السابق عمران خان اختطف من مبنى المحكمة (المحكمة العليا في إسلام أباد)، وتعرض عشرات من المحامين وعامة الناس للتعذيب".
 
ويضيف شودري أن مجهولين قاموا بنقل خان إلى مكان مجهول، وأن رئيس المحكمة العليا طلب من السلطات مزيدا من التوضيح حول الأمر.
 
وسبق أن أصدرت المحكمة أمرا باعتقال خان في مارس؛ لعدم مثوله أمامها والرد حول تهم له بعد الفصح عن كل الهدايا الدبلوماسية التي تلقاها خلال توليه منصبه، وبيعه بعضها، ثم أسقطت أمر الاعتقال بعدما توجه إلى المحكمة في ذات الشهر.
 
ذروة الأزمة
 
باعتقال خان تكون أزمة الخلافات بينه وبين الحكومة الحالية وصلت إلى ذروتها حتى الآن، وكانت بدأت عقب عزله عن منصبه، وقيادته من وقتها لسلسلة مظاهرات واحتجاجات حاشدة للمطالبة بانتخابات مبكرة تعيده إلى الحكم.
 
وتخلل هذه الاحتجاجات محاول اغتيال خان في نوفمبر 2022، لكن الرصاص لم يصب إلا ساقه، وسط عدم وضوح الرؤية حول الجهة الحقيقة التي وقفت وراء المحاولة.
 
ولم يكمل أي رئيس لحكومة باكستان ولايته منذ استقلال البلاد عن الاحتلال البريطاني عام 1947.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   