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ترامب يندد بقرار تحميله مسؤولية اعتداء جنسي: حكم قضائي مخز

10
MAY
2023
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ندّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الثلاثاء بـ"حكم قضائي مخز" بعدما خلصت هيئة محلفين في محكمة مدنية في نيويورك إلى تحميله المسؤولية عن اعتداء جنسي.
 
وفي تعليق على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" جدّد ترامب التأكيد على أنه لا يعرف الكاتبة والصحافية السابقة إي جين كارول التي تتّهمه في القضية باغتصابها والتشهير بها، مؤكدا "ليست لدي أدنى فكرة على الإطلاق عمّن تكون هذه المرأة".
 
تفاصيل القضية وإدانة هيئة المحلفين لترامب
 
قالت هيئة محلفين أميركية الثلاثاء إن الرئيس السابق ترامب اعتدى على الكاتبة إي. جين كارول جنسيا في التسعينيات ثم شوه صورتها من خلال وصفها بأنها كاذبة.
 
قررت الهيئة إلزام ترامب بدفع تعويض لها قيمته خمسة ملايين دولار.
ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم ترامب، قال إن الرئيس الأميركي السابق الذي بدأ حملته الانتخابية لتولي المنصب مرة أخرى في 2024 سيطعن على هذا الحكم، ولن يضطر ترامب إلى دفع قيمة التعويض ما دامت القضية قيد الطعن.
 
أدلت كارول (79 عاما) بشهادتها خلال المحاكمة المدنية، وقالت إن ترامب (76 عاما) اغتصبها في غرفة تغيير الملابس بأحد متاجر بيرغدورف غودمان في مانهاتن في 1995 أو 1996 ثم شوه سمعتها من خلال اتهامها بالكذب في منشور على منصته الشخصية في أكتوبر الماضي.
 
رغم أن الهيئة خلصت إلى أن ما توصلت إليه يعد كافيا لإثبات مسؤولية ترامب عن إلحاق ضرر بها، فإنها لم تدنه باغتصابها.
استغرقت مداولات هيئة المحلفين ثلاث ساعات تقريبا قبل أن ترفض نفي ترامب اعتداءه على كارول.
 
لم يحضر ترامب أي جلسة من جلسات المحاكمة التي بدأت في 25 أبريل.
لن يواجه ترامب أي تبعات جنائية أو تهديدا بالسجن نظرا لكونها قضية مدنية.
 
قرر الفريق القانوني لترامب عدم تقديم دفوع على أمل أن تفشل كارول في تقديم أسباب مقنعة لهيئة المحلفين.
ترامب قال إن كارول، وهي كاتبة عمود سابقة في مجلة "إيل" وتنتمي للحزب الديمقراطي، اختلقت هذه المزاعم لمحاولة زيادة مبيعات مذكراتها في عام 2019 وللإضرار به سياسيا.
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