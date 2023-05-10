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حزمة مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا.. ماذا تشمل؟

10
MAY
2023
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قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة كشفت الثلاثاء عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار لأوكرانيا تشمل أنظمة دفاع جوي وذخيرة وأموالا للتدريب.

وستستخدم هذه الأموال لشراء الأسلحة مما يسمح لإدارة الرئيس جو بايدن بشرائها من الشركات بدلا من سحبها من المخزون الأميركي.

وتتلقى أوكرانيا بموجب الصفقة أنظمة دفاع جوي وذخائر إضافية بالإضافة إلى التكنولوجيا لدمج قاذفات الدفاع الجوي الغربية والصواريخ والرادارات مع أنظمة الدفاع الأوكرانية الأصلية.

ووفق البنتاغون فإن الأموال ستُدفع مقابل ذخيرة مدافع الهاوتزر عيار 155 ملليمترا وذخيرة مضادة للطائرات المسيرة والتصوير بالأقمار الاصطناعية وأنواع مختلفة من التدريب.

مساعدات سخية لأوكرانيا

قدمت وزارة الدفاع الأميركية منذ بداية السنة المالية 2023 خمسة مليارات دولار لأوكرانيا بموجب مبادرة المساعدة الأمنية في أربع دفعات منفصلة.
في السنة المالية 2022، خصصت الولايات المتحدة 6.3 مليار دولار من أموال المبادرة لشراء عتاد لأوكرانيا.
أرسلت الولايات المتحدة أكثر من 35 مليار دولار من الأسلحة إلى أوكرانيا باستخدام سلطة السحب الرئاسي التي تخول للرئيس إرسال عتاد وخدمات من المخزون الأميركية دون موافقة الكونغرس في حالات الطوارئ.

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