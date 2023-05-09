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تسريع آلية حصول كييف على ذخيرة...مدار بحث بين النواب الأوروبيين

9
MAY
2023
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صوّت النواب الأوروبيون الثلاثاء على تسريع النظر في قانون يعزز إنتاج الذخيرة في أوروبا لتصل قيمتها إلى 500 مليون يورو (550 مليون دولار)، في ظلّ الجهود لإمداد أوكرانيا.

وقال أعضاء في البرلمان الأوروبي ومسؤولون في المفوضية الأوروبية إنّ هذا القرار سيسمح بأن يصبح التشريع الجديد – المسمّى قانون دعم إنتاج الذخيرة – ساريا بحلول نهاية العام.

ويأتي اقتراحت الإنفاق، الذي قدّمته المفوضية في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد لتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، ليُضاف إلى تدفّق الشحنات العسكرية.

ولكن نقل مثل هذه الكميات الكبيرة من الذخائر إلى أوكرانيا أدى إلى استنفاد المخزونات في ترسانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ممّا خلق الحاجة إلى قانون جديد لإنتاج الذخيرة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لايين في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، إنّ قانون دعم إنتاج الذخيرة “سيساعد الدول الأعضاء على تسريع الإنتاج… وسيسرّع تسليم الذخيرة من أجل تلبية حاجات أوكرانيا وحاجات الدول الأعضاء”.

ويدعو مشروع القانون إلى الاستفادة من صندوق الدفاع الأوروبي ومن آلية أخرى اقترحت المفوضية إنشاءها بموجب اقتراح في تموز 2022 تسمّى “تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية من خلال قانون المشتريات المشترك”.

وسيُطلب من الدول الأعضاء أيضاً المشاركة في تمويل خطوط إنتاج الذخيرة الجديدة التي تصنع قذائف هاوتزر والصواريخ، وتكثيف إنتاج البارود وتجديد الذخيرة القديمة.

ودعت أكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي، أي حزب الشعب الأوروبي (EPP) الذي تنتمي إليه فون دير لايين، إلى أن يتخطّى الإجراء التشريعي اللجنة البرلمانية المعتادة لتسريع اعتماده “بشكل عاجل”.

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