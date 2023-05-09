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سقوط 16 قتيلا جراء اشتباكات قبلية في السودان… وفرض حظر تجول

9
MAY
2023
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قتل 16 شخصا على الأقل في اشتباكات قبلية بين الهوسا والنوبة في السودان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية، ما دفع إلى اعلان أمر بحظر التجوّل في ولاية النيل الأبيض.

وتقع هذه الولاية على الحدود الجنوبية للسودان، وحتى الآن بقيت بمنأى عن القتال الدائر في البلاد منذ اندلاع المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”.


ولا يبدو أن هذه الاشتباكات القبلية مرتبطة بالصراع على السلطة الدائر في السودان منذ 15 من نيسان الماضي.

وقالت الوكالة “أصدر والي النيل الأبيض أمر طوارىء بإعلان حظر التجوال داخل مدينة كوستي”، عاصمة الولاية.

ويأتي حظر التجول “على خلفية الأحداث القبلية التي شهدتها مدينة كوستي بين قبيلتي الهوسا والنوبة”، مشيرة إلى وفاة 16 شخصا من الطرفين وإصابة العديد بجروح، والى إحراق بعض المنازل.

ويقول محلّلون إن النزاعات القبلية في السودان تزايدت جرّاء الفراغ الأمني الذي نجم عن انقلاب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة تشرين الأول 2021، يسانده نائبه وحليفه آنذاك محمد حمدان دقلو. وسلّط كل ذلك الضوء على هشاشة العملية الانتقالية في السودان بعد الإطاحة بعمر البشير.

وأسفرت النزاعات القبلية في العام 2022 عن أكثر من 900 قتيل وألف جريح، وهجّرت نحو 300 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.

واندلعت اشتباكات عنيفة في تشرين الأول الماضي في ولاية النيل الأزرق المجاورة، بين قبيلة الهوسا وقبائل أخرى ما أدى إلى مقتل 200 شخص في يومين.


ويحتج أفراد من قبيلة الهوسا في جميع أنحاء السودان على ما يعتبرونه تمييزا ضدهم بسبب العرف القبلي الذي يحظر عليهم امتلاك الأرض في النيل الأزرق لأنهم آخر القبائل التي استقرت في الولاية.

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