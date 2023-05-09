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الرئيس الأميركي يعلن تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بسوريا

9
MAY
2023
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أرسل الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الاثنين، رسالة إلى الكونغرس يبلغه فيها بتمديد حالة الطوارئ المتعلقة بسوريا والتي تم تعديلها أكثر من مرة قبل ذلك.

وجاء في الرسالة أن "الرئيس سيمدد حالة الطوارئ إلى ما بعد الحادي عشر من مايو 2023، وستنظر في التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل".

ودعا الرئيس الأميركي نظام الأسد وداعميه إلى وقف حربه العنيفة ضد شعبه، وسن وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، والتفاوض على تسوية سياسية في سوريا بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.

واشنطن تنتقد قرار الجامعة العربية

وبالتوازي، انتقدت الولايات المتحدة قرار جامعة الدول العربية استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها، معتبرة أن الرئيس بشار الأسد لا يستحق تطبيعا للعلاقات إثر النزاع الدامي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتل للصحافيين "لا نعتقد أن سوريا تستحق إعادتها إلى جامعة الدول العربية في الوقت الحاضر".وأضاف "ما زلنا نعتقد أننا لن نطبّع علاقاتنا مع نظام الأسد ولا ندعم حلفاءنا وشركاءنا في القيام بذلك".

 

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