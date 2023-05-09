“لتغطية رواتب الموظفين”.. أوكرانيا تستلم 190 مليون يورو من البنك الدولي

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أعلنت وزارة المالية الأوكرانية، اليوم الإثنين، استلامها ما يقرب من 190 مليون يورو من البنك الدولي كقرض، لتغطية رواتب الموظفين الحكوميين والمعلمين.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشر عبر موقعها الرسمي، أنّ “الصندوق العام لميزانية الدولة الأوكرانية تلقى مبلغ 189.32 مليون يورو كتمويل من البنك الدولي، كما تم توفير الأموال بشروط مؤاتية من قبل المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)”.

وأشارت الوزارة إلى أنّه سيتم استخدام هذه الأموال لسداد جزء من نفقات الموازنة العامة للدولة، لضمان تسديد رواتب موظفي الهيئات الحكومية والمعلمين لشهر شباط/فبراير 2023.

وتبلغ فترة استحقاق قرض البنك الدولي للتنمية 10 سنوات، مع فترة سماح مدتها أربع سنوات.

وكان وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارشينكو، قد أفاد في شهر نيسان/أبريل الماضي، بأنه منذ عام 2022، تم اجتذاب 14 مليار دولار و1.2 مليار يورو من المساعدات الخارجية من البنك الدولي، في إطار الصندوق الاستئماني لتمويل الميزانية.

وفي وقت سابق، ذكر مارشينكو أن عجز الموازنة الأوكرانية بلغ نحو 5 مليارات دولار شهرياً، ويتم تلقي ثلثي الميزانية من القروض والمنح الخارجية، بينما يقع ثلاثة أرباع الإنفاق في الميزانية على الاحتياجات العسكرية.

ومطلع هذا العام، توقّع الخبير الاقتصادي، أوليغ سوسكين، الذي عمل سابقاً كمستشار للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنّ “الاقتصاد الأوكراني سيدخل في مرحلة الركود قبل حلول عام 2034”.

وقال سوسكين، “أوكرانيا دولة فاشلة، وبلاد كئيبة تقف في قمع “الإنتروبيا” (Entropy – العشوائية)، لذلك حتى عام 2034، لا يمكن التحدث عن أي نوع من التحسن”.

كما أشار إلى أنّ “الأمور ستزداد سوءاً، وهذه هي مرحلة الكساد والركود والتدمير”، مضيفاً: “إنها الإنتروبيا، فعن أي تطوير تتحدثون؟”.

من جهته، أفاد المكتب الفيدرالي للإحصاء في أوكرانيا، بانكماش الاقتصاد بنسبة 29.1 % العام الماضي، نتيجة الحرب.

وأوضح المكتب في بيان أنّ الانكماش الاقتصادي البالغ 29.1 % أقل من توقعات الخبراء الذين أفادوا بتراجع الاقتصاد الأوكراني بعد الحرب بنسب ما بين 40-50 %.

وبحسب بيانات البنك الدولي، بلغ إجمالي الناتج المحلي الأوكراني في العام 2021 ما يقرب من 200 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.4% مقارنة مع 2020.

ومن ناحية أخرى، توقعت المفوضية الأوروبية والبنك الدولي في أيلول/سبتمبر 2022، أن تبلغ تكلفة إعادة الهيكلة والتعافي في أوكرانيا نحو 349 مليار دولار.

أما العام الماضي، وتحديداً في نهاية كانون الأول/ديسمبر الفائت، فقدّر البنك الوطني الأوكراني، المبلغ الإجمالي للمساعدات المالية المباشرة والعسكرية التي حصلت عليها كييف في عام 2022، بأنها تجاوزت الـ 120 مليار دولار.

وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر الفائت، أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيصرف مساعدة طارئة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار، من خلال أداة المساعدة الجديدة لمواجهة الصدمات الغذائية.