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الشرطة الأمريكية: سائق سيارة الموت في تكساس يواجه 8 اتهامات بالقتل

9
MAY
2023
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أعلنت شرطة تكساس توجيه 8 اتهامات بالقتل غير المتعمد لسائق سيارة رياضية دهس بها الركاب في محطة للحافلات في مدينة براونزفيل بالولاية.

وتعتقد السلطات أن السائق جورج ألفاريز (34 عاما) من براونزفيل، فقد السيطرة على السيارة بعد أن تجاوز إشارة مرور حمراء صباح الأحد واندفع باتجاه حشد من الفنزويليين خارج مركز للمهاجرين.

وما زالت السلطات تحقق فيما إذا كان الحادث متعمدا أم لا.

وقال قائد الشرطة فيليكس سوسيدا، إن ألفاريز وجهت إليه ثماني اتهامات بالقتل الخطأ وعشر اتهامات بالاعتداء الشديد بسلاح مميت.

وأضاف سوسيدا خلال مؤتمر صحفي صباح الاثنين، أن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات تجاوزت إشارة مرور حمراء قبل أن يفقد قائدها السيطرة عليها وتنقلب على جانبها وتصطدم بثمانية عشر شخصا.

وأضاف أن ستة أشخاص لقوا حتفهم في موقع التصادم وأن اثني عشر آخرين أصيبوا بجراح بالغة، مشيرا إلى أن حصيلة القتلى ارتفعت في وقت لاحق إلى ثمانية.

وأوضح سوسيدا أن ألفاريز حاول الفرار، لكن العديد من الأشخاص أوقفوه في مكان الحادث.

وذكر أن الشرطة حصلت على عينة دم وأرسلتها إلى مختبر إدارة السلامة العامة في تكساس للتحقق من تعاطي السائق أي مسكرات.

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