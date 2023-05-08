مستشار بوزارة الدفاع الأمريكية يشيد بمقدرة بوتين على ضبط نفسه: ساهم بمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة حتى اللحظة

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قال المستشار السابق بوزارة الدفاع الأمريكية، العقيد دوغلاس ماكغريغور، إن مقدرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على ضبط نفسه، ساهم بمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة حتى اللحظة.

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وأوضح ماكغريغور في حديث لقناة London Real، أن ردود أفعال الرئيس بوتين المدروسة تجاه استفزازات الولايات المتحدة وحلفائها اللاعقلانية في أوكرانيا، أسهم بشكل كبير في منع اندلاع الحرب العالمية الثالثة حتى اللحظة.

وأضاف: "يجب أن نكون ممتنين لأن بوتين أظهر نفسه كزعيم متزن، وليس من الصنف الذي ينقاد خلف عواطفه، والشكر لله في ذلك، لكن ما يقلقني أننا في الولايات المتحدة نسترشد بعواطفنا".

وأشار إلى أن إدراك حلف الناتو للوضع الحرج الذي تمر به القوات الأوكرانية، قد يدفعه لاتخاذ خطوة متهورة تتمثل بإرسال قواته إلى مناطق غرب أوكرانيا، محذرا من أن مثل هذا "الغباء" سيتسبب باندلاع حرب عالمية.

وألمح ماكغريغور، إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الغرب، لن يسمح لحلفاء نظام كييف باتخاذ تدابير متطرفة، منوها بأن قوات الحلف لن تصمد أمام القوات الروسية في حال اندلاع صدام مباشر.