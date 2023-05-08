مقتل 27 عاملا جراء حريق بمنجم ذهب في بيرو

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أفادت سلطات بيرو بأن حريقا اندلع في منجم ذهب جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل ملا يقل عن 27 عاملا خلال دورة عمل ليلية.

وقالت شركة ياناكيوا للتعدين في بيان إنه تم إجلاء 175 عاملا بسلام، بعد الحادث الذي وقع في وقت متأخر الجمعة.

وأشارت الشركة إلى أن 27 قتيلا يعملون لحساب مقاول متخصص في التعدين.

وقال مسؤولون حكوميون إن التحقيق جار في سبب الحريق.

وذكرت بعض التقارير الإخبارية أن التحقيقات الأولية أشارت إلى احتمال حدوث انفجار بسبب ماس كهربائي في جزء من المنجم على عمق 100 متر تحت السطح.

ونقل أقرباء الضحايا بالحافلات إلى المنجم في ياناكيوا بمنطقة أريكويبا، حيث أطلعهم رجال الأمن على الوضع.

وجلس بعضهم أمام ملصقات عند مدخل المنجم لانتظار جثث أحبائهم.

وقالت مارسيلينا أغيري إن زوجها من بين القتلى، مشيرة إلى أنه أخبرها بوجود مخاطر في المنجم.

وأضافت أغيري "نحن قلقون للغاية، حزانى للغاية، لأننا نفقد زوجًا ترك ورائه طفلين".

من جهته، قال الادعاء العام لمنطقة أريكويبا المالية إن المحققين يعملون على توضيح ما حدث.

وجاء في بيانه أنه "خلال التحقيق، سيحدد مكتب المدعي العام سبب الحادث المأساوي ومسؤوليات المتورطين فيه".