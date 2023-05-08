مقتل 8 بحادث دهس أمام مأوى للمهاجرين بولاية تكساس

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لقى 8 أشخاص مصرعهم إثر اصطدام سيارة دفع رباعي بحشد من السكان كانوا ينتظرون حافلة، يوم الأحد، خارج مأوى للمهاجرين بمدينة براونزفيل الحدودية بولاية تكساس.

وقالت شرطة ولاية تكساس إن ما لا يقل عن 10 أشخاص آخرين أصيبوا بينهم السائق الذين أعلنت السلطات الاستعداد لاعتقاله.

وقال مارتن ساندوفال، المسؤول في شرطة براونزفيل، إن الشرطة لا تعرف ما إذا كان الحادث متعمدا، وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس.

وذكر مدير مأوى المهاجرين، فيكتور مالدونادو، أن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات اندفعت نحو الرصيف وانقلبت واستمرت في التحرك لمسافة 60 مترا.

وأضاف أن بعض الأشخاص الذين كانوا يسيرون على الرصيف على بعد نحو 9 أمتار أصيبوا أيضا.

وذكر أن شهود عيان احتجزوا السائق أثناء محاولته الهرب حتى وصول الشرطة.