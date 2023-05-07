ميزانية السعودية تسجل عجزا بـ 2.9 مليار ريال خلال الربع الأول من 2023

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كشفت وزارة المالية السعودية، اليوم الأحد، أن إيرادات ميزانية الدولة بلغت 280 مليار ريال (74.62 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2023، فيما بلغت المصروفات 283.8 مليار ريال (75.63 مليار دولار)، بعجز يقدر بـ 2.9 مليار ريال.

جاء ذلك في تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول 2023، الذي أصدرته الوزارة اليوم، وفق وسائل إعلام سعودية .

وبحسب المعطيات، بلغت الإيرادات النفطية 178.6 مليار ريال (47.60 مليار دولار)، وغير النفطية 102.3 مليار ريال (27.26 مليار دولار).

وأشار التقرير إلى أن المصروفات توزعت على عدد من القطاعات، أبرزها القطاع العسكري بـ 58.8 مليار ريال (15.67 مليار دولار)، والتعليم 52.1 مليار(13.88 مليار دولار)، والصحة 79.6 مليار ريال (21.21 مليار دولار).

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، كشفت وزارة المالية السعودية عن تقديرات ميزانية المملكة الخاصة بالعام 2023، والتي تتضمن توقعات بتسجيل فائض عند 9 مليارات ريال (2.39 مليار دولار).

ووقتها، قالت الوزارة في بيان تمهيدي عن الميزانية، إنها تتوقع تحقيق إيرادات في 2023 عند 1.123 تريليون ريال (298.6 مليار دولار)، مقابل نفقات عند 1.114 تريليون ريال (296.2 مليار دولار).