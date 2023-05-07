شكري: التبعات السلبية للأزمة سوريا إلى سائر دول المنطقة والعالم

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أكد وزير الخارجية المصري “سامح شكري” أن “أزمة سوريا امتدت تبعاتها السلبية إلى سائر دول المنطقة والعالم”، مردفًا: “لا يستقيم أن يكون من أبناء الأمة العربية من هو لاجئ أو نازح أو متضرر من الإرهاب والحروب”.

ورأى شكري، عقب إنتهاء الاجتماع التشاوري المغلق على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية في القاهرة، أن

“لا حل عسكريا للأزمة السورية والحل يجب أن يكون سياسيا”، لافتًا إلى أن “الحكومة السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية في التوصل لحل سياسي وكذلك القوى الوطنية”.

وأضاف: “مقتنعون بأن السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السورية هو حل سياسي بملكية سورية خالصة”.

وأردف وزير خارجية مصر قائلا: “نتطلع لمواصلة خطوات تطبيق نتائج اجتماع عمان بشأن سوريا ودعم المجتمع الدولي لها”.

وشدد أن “علينا مسؤولية تاريخية لنقف إلى جانب الشعب السوري لمساعدته على طي صفحة حزينة من تاريخه”.