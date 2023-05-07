السعودية وأميركا تدفعان لإنهاء الصراع السوداني

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تسعى السعودية والولايات المتحدة، بشكل مكثف، لدفع طرفي النزاع في السودان لإنهاء القتال بينهما، ومن ثم لعودة العملية التفاوضية إلى مسارها، من خلال مبادرة للتسوية، لاقت ترحيباً إقليمياً ودولياً.

واتجهت الأنظار أمس السبت إلى مدينة جدة الساحلية (غرب السعودية) التي شهدت انطلاقة المباحثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في محاولة لوقف الحرب المندلعة بينهما منذ 3 أسابيع.

ورحبت الرياض وواشنطن، ببدء المحادثات، في بيان مشترك حث كلا الطرفين على «استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني والانخراط الجاد في هذه المحادثات ورسم خريطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية والتأكيد على إنهاء الصراع وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة». كما حثتا على «ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة».

ونوه البيان المشترك بجهود الدول والمنظمات كافة، التي أبدت تأييدها لعقد هذه المباحثات بما في ذلك الآلية الرباعية المكونة من السعودية، وأميركا، وبريطانيا، والإمارات، والآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد)، إضافة إلى الجامعة العربية.

كما حثت الرياض وواشنطن على استمرار بذل الجهود الدولية المنسقة لمفاوضات واسعة تشارك فيها كل الأحزاب السودانية.

وأعرب الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي أمس، عن أمله في أن يقود الحوار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الجاري في مدينة جدة، إلى إنهاء الصراع، وانطلاق العملية السياسية، وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان.

إلى ذلك، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «ضرورة وقف إطلاق النار على نحو دائم وشامل في السودان»، لدى لقائه وفداً من مجلس النواب الأميركي في القاهرة.