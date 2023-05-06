القوات العراقية تقبض على ثلاثة إرهابيين في نينوى والأنبار

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ألقت القوات العراقية القبض اليوم على ثلاثة إرهابيين خلال عمليات نفذتها في محافظتي نينوى والأنبار.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مديرية الاستخبارات العسكرية قولها في بيان: إنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبالتعاون مع القوات الأمنية تم نصب كمائن محكمة في منطقة المطار وقرية الضبعة وشارع عشرين، أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضائي الرطبة بالأنبار والموصل في نينوى”.

وأضاف البيان: إنه تم تسليم الإرهابيين إلى الجهات القضائية لاستكمال التحقيقات معهم.

وكانت القوات العراقية أعلنت قبل أيام القضاء على إرهابيين اثنين من تنظيم (داعش) في محافظة الأنبار غرب البلاد.